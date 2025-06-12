Снижение стоимости земли, ухудшение инвестклимата, – эксперты критикуют инициативы Минагропрода

Эксперты считают, что намерения Министерства агрополитики и продовольствия ввести ограничения или полный запрет на экспорт сырья рапса и сои, а также открытие рынков для ГМО-продукции из-за рубежа могут привести к деградации всего аграрного рынка.

Об этом говорится в материале издания "Украинские новости", информирует 24 Канал. Издание отмечает, что из-за неожиданного регулирования посевные площади под этими культурами будут уменьшаться, это будет влиять на общую рентабельность земельных наделов, а следовательно – на доходы производителей, налоговые поступления, уровень и качество занятости в агросекторе.

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Детали об инициативе Минагропрода

Эксперты отмечают, что недавно Минагропрод, а также некоторые профильные ассоциации производителей, экспортеров и переработчиков зерновых культур вышли с инициативой о возможном введении дополнительных пошлин или даже запрета экспорта рапса и сои из Украины уже в ближайшие недели. Издание отметило, что производители резко отреагировали на идеи об ограничении. По их мнению, говорится о явном перераспределении доходов в пользу переработчиков, что наносит удар по производителям, которые держат на себе значительную часть экспортной выручки (до трети всего аграрного экспорта как в деньгах, так и в объемах). Во-вторых, по словам экспертов, большим является риск потери части внешних рынков сбыта.

По словам авторов, еще одно следствие вероятного введения квотирования, запретов, дополнительных пошлин и других ограничений со стороны государства – это снижение стоимости земли сельскохозяйственного назначения, а с ним – и уменьшение капиталоемкости всего агросектора. В статье отметили, что под маслом и рапсом в последние несколько лет стабильно занято около 14 – 15% посевных площадей, однако из-за погодных условий и других факторов эти площади постепенно сокращаются.

Если введут пошлины и другие ограничения, что приведут к снижению цен на эти культуры на внутреннем рынке (из-за искусственно созданного отсутствия конкуренции), упадет рентабельность посевов, а затем – и капитализация самих земель. Это, свою очередь, приведет не только к дальнейшему уменьшению посевных площадей под рапсом и соей, но и к общему падению цен на землю. По наиболее оптимистичному сценарию, незасеянные этими культурами площади должны были бы переориентировать под другие, более привлекательные в таких экономических условиях, зерновые или масличные с большим уровнем маржинальности,

– сказано в материале.

Однако авторы отмечают, что в реальных рыночных условиях воюющей страны, очевидно, что часть площадей, предусмотренных под сою и рапс в условиях корректного, продуманного на несколько лет вперед севооборота, останутся вообще незасеянными: кто-то не успеет сориентироваться, не найдет дополнительных ресурсов, или вообще откажется заниматься сельским хозяйством.

По мнению экспертов, при таких условиях, на фоне снижения урожайности более чем на 10% и объемов экспорта на 22% с последующей негативной динамикой – наделы вообще перестают быть инвестиционно привлекательным активом, что может привести к многочисленным банкротствам фермерских хозяйств, существенному падению арендной платы или вовсе прекращению выплат владельцам паев, банкротств по кредитам, снижению общего уровня взаимного доверия в отрасли.

"Последствия кризиса будут иметь влияние не только на сельскохозяйственные предприятия, но и на всю аграрную экосистему, включая жителей сел и их семьи, которые составляют до 30% всего населения страны, и значительная часть которых напрямую зависит от аренды паев и работы на них. Здесь также говорится о сокращении бюджетов общин, ухудшении благосостояния селян, снижении налоговых поступлений в местные бюджеты. Меньше денег в селе – меньше возможностей для развития инфраструктуры, образования, медицины на местах. Отток рабочей силы из села может ускориться", – пишут авторы.

Издание резюмирует, что все выглядит так: вместо создания предпосылок для реального перехода к перерабатывающей экономике – как это предусмотрено в соответствующей правительственной стратегии до 2030 года – "простые решения" и "быстрые рецепты успеха" могут привести к изрядному кризису и хаосу.

"На их фоне об инвестиционной привлекательности Украины можно будет забыть на десятилетия вперед. Возвращение государства к бесцеремонному вмешательству в сбалансированный, интегрированный в мировую экономику рынок – отпугивает. Такие шаги государства прямо противоречат заявлениям о создании благоприятных условий для привлечения ресурсов в страну", – отмечают авторы.

По словам экспертов, потеря экспортной выручки и уменьшение доходов фермеров будет означать массовое ухудшение финансовых показателей агрокомпаний. Это может привести к проблемам с обслуживанием банковских кредитов, росту задолженности в отрасли.

По мнению авторов, все эти последствия также означают разбалансировку только что запущенного в Украине рынка земли.

"Если доходность агропроизводства падает, и цены земли обваливаются, потенциальные инвесторы (как внутренние, так и внешние) потеряют интерес не только к перерабатывающему производству, но и к покупке или долгосрочным инвестициям в землю. Это тормозит развитие рынка земли и уменьшает приток капитала в агросектор. И нивелирует саму идею превратить землю в товар, что мог бы стать толчком для развития производства в агросекторе за счет оживления кредитования", – сказано в статье.