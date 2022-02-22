Эксперты советуют не спешить с миграцией: как изменяются условия трудоустройства в Украине

Специалисты в сфере трудоустройства отмечают ухудшение условий работы, обещанных работодателями за рубежом. Частым явлением сегодня стало перебирание кадрами и легкость в их отсеивании, и вообще обещания нередко расходятся с делом. Наконец, работники не находят того, что могли бы в это время получить на Родине.

Поскольку соискатели работы стали разборчивыми и стремятся к достойному отношению, украинские работодатели улучшили условия. Как следствие им стало гораздо легче найти именно то, о чем они мечтают.

По словам руководителя экспертно-аналитического центра grg.ua, сегодня на рынке труда увеличилось количество вакансий, поэтому соискатели могут убедиться, что спрос на их труд есть и сложностей с трудоустройством не будет.

Большинство украинцев говорят, что им нравится их работа, они довольны работой,

– рассказала руководительница экспертно-аналитического центра grg.ua Руслана Березовская.

Эксперты отмечают, что следует взвесить все риски, потому что начинать где-то, еще и с нуля, часто бывает неоправданно.

"Стоимость жизни за границей не равноценна стоимости жизни в Украине. То есть нужно еще за жилье платить, за продукты платить, за другие какие-то блага для человека. И потому столь большой разницы обычно нет", – отметила Руслана Березовская.

Не стоит спешить с миграцией, к тому же оставшись дома можно больше времени проводить со своей семьей, советуют эксперты.