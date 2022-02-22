Оскільки шукачі роботи стали перебірливими та прагнуть гідного ставлення, українські роботодавці поліпшили умови. Як наслідок їм стало набагато легше знайти саме те, про що вони мріють.

За словами керівниці експертно-аналітичного центру grg.ua, сьогодні на ринку праці збільшилась кількість вакансій, тому шукачі роботи можуть переконатись, що попит на їхню працю є та складнощів із працевлаштуванням не буде.

Більшість українців кажуть, що їм подобається їхня робота, вони задоволені роботою,

– розповіла керівниця експертно-аналітичного центру grg.ua Руслана Березівська.

Зауважимо! Експерти наголошують, що варто зважити всі ризики, бо починати десь, ще й із нуля, часто буває невиправдано.

"Вартість життя за кордоном не рівноцінна вартості життя в Україні. Тобто потрібно ще за житло сплачувати, за продукти сплачувати, за інші якісь блага для людини. І тому настільки великої різниці зазвичай немає", – зазначила Руслана Березівська.

Не варто поспішати з міграцією, до того ж залишившись удома, можна більше часу проводити зі своєю родиною, радять експерти.