Эксперты объяснили, почему российским полкам дают названия украинских городов

В России начали называть воинские части в честь украинских городов. 6-ой танковый полк – Львовский, 163 – Нежинский, 68-ой – Житомирско-Берлинский. Украинские военные считают это частью гибридной войны.

За четыре года украино-российской войны более сотни кремлевских регулярных воинских подразделений потоптали украинский суверенитет. Хотя и пытались оставаться инкогнито, их все равно идентифицируют вместе с оружием, которого в Украине никогда не было.

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"Опознали 44 новейших образца их вооружений, которые производятся только в России. Один из таких примеров – это фиксирование одной военной части, которая просто засветила новейший беспилотный летательный аппарат, который называется "Гранат-1". Они находятся на вооружении только в некоторых частях Дальневосточного военного округа", – отметил представитель международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

И на пятом году войны в России внезапно появляются Указы президента Путина о присвоении российским же военным подразделениям почетных названий. С одинаковой формулировкой: "В целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

И этими указами четыре подразделения теперь носят названия, в частности, украинских городов: 6 танковый полк – Львовский, 163-той – Нежинский, 68 – Житомирско-Берлинский и 933 зенитно-ракетный полк – Верхнеднепровский. Украинские военные считают это очередным посягательством агрессора на территорию и присвоением чужой истории.

Нет побед современных, поэтому они обращаются к событиям далекого прошлого. Связывая себя с советской армией, Россия принимает на себя все преступления советской армии. Все оккупации, которые осуществила советская армия,

– убежден представитель Центрального научно-исследовательского института ВСУ Виктор Шидлюх.

В других указах вспоминают города в Беларуси и Польши. Эти документы – очередное обращение к временам Второй мировой и советской истории. Это заигрывание с ностальгией по СССР внутри страны, считают исследователи. И альтернатив у российских властей немного.

В России в принципе очень трудно подобрать другие какие-то исторические события, исторические места, исторические персоналии, которые можно было бы присвоить воинским частям у себя. Она для себя до сих пор не определилась, как относиться к таким событиям, например, как Российская империя,

– сказал представитель Украинского института национальной памяти Игорь Кулик.

Вместе с тем Украина от советизации, по крайней мере в присвоении названий военным подразделениям, уходит. А истории хватит на всех.

Галицко-Волынское княжество, затем казачество, затем Гетманщина и период освободительной борьбы Украинской революции 1917-21 годов. То есть это логично, мы не посягаем на чужие территории,

– отметил представитель Украинского института национальной памяти Игорь Кулик.

Три механизированных бригады уже получили исторические названия. 72-я – им. Черных запорожцев, 24– им. Короля Данила, а 93 бригада – Холодный Яр. Со временем почетные названия получит каждое подразделение. И их не будут скрывать, как это делают российские регулярные войска на Востоке.