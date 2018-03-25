Эксперты призывают европейские страны выслать российских дипломатов

Западные эксперты по вопросам безопасности призвали союзников по НАТО и ЕС присоединиться к Великобритании и выслать российских дипломатов, работающих под прикрытием.

Инициаторами стала организация "Европейские ценности", которая и разместила соответствующее письмо на своем сайте.

Его подписали более 70 экспертов из Польши, Болгарии, Бельгии, США, Латвии, Грузии, Украины, Литвы, Словакии, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии, Армении, Швеции, Румынии, Чехии, Канады, Нидерландов и Швейцарии. Они призывают ЕС, НАТО и их союзников выдворить российских дипломатов.

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"Послужной список РФ включает вторжения в соседние страны, массовые бомбардировки и убийства гражданских лиц, неоднократные нарушения международных границ, похищения иностранных граждан, кампании по дезинформации, преследования иностранных дипломатов, широкомасштабные кибернападения и первая в Европе после Второй мировой войны аннексия территории иностранного государства", – говорится в обращении.

По их словам, это должно стать адекватным ответом Москве за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, покушение на которого совершили в Британии. По словам экспертов, атака в Солсбери, это прямое покушение на демократию Запада.

Напомним, Украина даже несмотря на войну не собирается высылать российских консулов. Потому что опасаются, что Россия сделает тоже самое с украинским консулами.