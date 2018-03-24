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Трамп готов выслать российских дипломатов из США из-за "дела Скрипаля", – Bloomberg

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Трамп готов выслать российских дипломатов из США из-за "дела Скрипаля", – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендацией своих советников, которые высказались за то, чтобы выслать из страны часть российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Речь может идти о высылке "десятков российских дипломатов из США". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией.

"Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник", – передает Bloomberg.

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При этом источники подчеркивают, что Трамп, в то же время, еще может пересмотреть это решение. Он хочет быть уверенным, что европейские страны пойдут на такой же шаг.

Напомним, Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов из США в качестве ответа на инцидент с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, около 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов.

До этого из-за отравления Сергея Скрипаля Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. 17 марта соответствующий шаг совершил и Кремль, объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. 22 марта в России прекратил свою деятельность Британский Совет.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын. 4 марта 2018 в британском городе Солсбери его отравили. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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