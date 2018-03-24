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Трамп готовий вислати російських дипломатів з США через "справу Скрипаля", – Bloomberg

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Трамп готовий вислати російських дипломатів з США через "справу Скрипаля", – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп погодився з рекомендацією своїх радників, які висловилися за те, щоб вислати з країни частину російських дипломатів у відповідь на отруєння в Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Мова може йти про висилку "десятків російських дипломатів із США". Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на два джерела, які знайомі з ситуацією.

"Трамп погодився з рекомендаціями своїх радників. Про висилку, ймовірно, буде оголошено в понеділок", – передає Bloomberg.

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При цьому джерела підкреслюють, що Трамп, в той же час, ще може переглянути це рішення. Він хоче бути впевненим, що європейські країни підуть на такий же крок.

Нагадаємо, Рада національної безпеки США рекомендувала президенту Дональду Трампу вислати російських дипломатів із США в якості відповіді на інцидент з отруєнням в Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Окрім того, близько 20 європейських країн готуються до висилки російських дипломатів.

До цього через отруєння Сергія Скрипаля Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії. 22 березня у Росії припинила свою діяльність Британська Рада.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили й вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син. 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері його отруїли. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.

Теги: Новини США Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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