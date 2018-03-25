Експерти закликають європейські країни вислати російських дипломатів

Західні експерти з питань безпеки закликали союзників по НАТО і ЄС приєднатися до Британії і вислати російських дипломатів, що працюють під прикриттям.

Ініціаторами стала організація "Європейські цінності", яка і розмістила відповідний лист на своєму сайті.

Його підписали понад 70 експертів з Польщі, Болгарії, Бельгії, США, Латвії, Грузії, України, Литви, Словаччини, Франції, Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Вірменії, Швеції, Румунії, Чехії, Канади, Нідерландів і Швейцарії. Вони закликають ЄС, НАТО та їхніх союзників видворити російських дипломатів.

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"Послужний список РФ включає вторгнення до сусідніх країн, масові бомбардування та вбивства цивільних осіб, неодноразові порушення міжнародних кордонів, викрадення іноземних громадян, кампанії з дезінформації, переслідування іноземних дипломатів, широкомасштабні кібернапади та перша в Європі після Другої світової війни анексія території іноземної держави" – йдеться у звернені.

За їхніми словами, це має стати адекватною відповіддю Москві за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, замах на якого вчинили у Британії. За словами експертів, атака у Солсбері, це прямий замах на демократію Заходу.

Нагадаємо, Україна навіть попри війну не збирається висилати російських консулів. Бо побоюються, що Росія зробить теж саме із українськими консулами.