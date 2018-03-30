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Эксперты рассказали о состоянии пожарной безопасности в Украине

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Российская трагедия в Кемерово заставила Украину вспомнить о важности и необходимости контроля пожарной безопасности, а правительство анонсировать тотальные проверки по всей стране. О том, как найти баланс между проверками бизнеса и безопасностью в интервью 24 каналу рассказал заместитель начальника управления пожарной безопасности департамента ГСЧС Александр Чекрыгин, глава офиса Алексей Гончарук

– Очень важно, чтобы инспекции ставили своей целью не нахождение нарушения и наказать. Их цель должна быть в том, чтобы помочь ему понять, что от него хочет государство. Отношение должно быть как к клиенту, которому ты можешь помочь, потому что у тебя больше знаний, практика и ресурсы, – отметил Алексей Гончарук.

– Современность требует открытости. XXI век – это время репутационной экономики. Если ты безопасен, то получаешь конкурентное преимущество. И в этом должна помогать ГСЧС, чтобы украинцы знали, куда можно идти с ребенком. Никакие постановления суда так жестоко не наказывают, как рынок. Если к тебе не идет клиент – ты не заработаешь деньги и уйдешь с рынка, – отметил Гончарук.

– В нормальной стране чем больше плановых проверок, тем меньше внеплановых. То есть логика такая: чем больше государство проводит работы совместно с бизнесом по плану, тем меньше бизнес ошибается и, как следствие, меньше жалуется. Так работает нормальная система, – рассказал Гончарук.

У нормальній країні чим більше планових перевірок, тим менше позапланових. Тобто логіка така: чим більше держава проводить роботи спільно з бізнесом за планом, тим менше бізнес помиляється і, як наслідок, менше скаржиться. Так працює нормальна система,
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
У нормальній країні чим більше планових перевірок, тим менше позапланових. Тобто логіка така: чим більше держава проводить роботи спільно з бізнесом за планом, тим менше бізнес помиляється і, як наслідок, менше скаржиться. Так працює нормальна система,
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
Теги: Новости Украины ГСЧС Бизнес
Источник: 24 Канал
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