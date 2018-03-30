Експерти розповіли про стан пожежної безпеки в Україні

Російська трагедія в Кемерові змусила Україну згадати про важливість і необхідність контролю пожежної безпеки, а уряд анонсувати тотальні перевірки по всій країні. Про те, як знайти баланс між перевірками бізнесу та безпекою в інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник начальника управління пожежної безпеки департаменту ДСНС Олександр Чекригін та голова офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук.

– Дуже важливо, щоб інспекції ставили собі за мету не знаходження порушення і покарати. Їхня мета має бути в тому, щоб допомогти йому зрозуміти, що від нього хоче держава. Ставлення має, бути як до клієнта, якому ти можеш допомогти, тому що в тебе більше знань, практика і ресурси, – зазначив Олексій Гончарук.

– Сучасність вимагає відкритості. ХХІ сторіччя – це час репутаційної економіки. Якщо ти безпечний, то отримуєш конкуренту перевагу. І в цьому має допомагати ДСНС, щоб українці знали, куди можна йти з дитиною. Ніякі ухвали суду так жорстоко не карають, як ринок. Якщо до тебе не йде клієнт – ти не заробиш гроші і підеш з ринку, – наголосив Гончарук.

– У нормальній країні чим більше планових перевірок, тим менше позапланових. Тобто логіка така: чим більше держава проводить роботи спільно з бізнесом за планом, тим менше бізнес помиляється і, як наслідок, менше скаржиться. Так працює нормальна система, – розповів Гончарук.

У нормальній країні чим більше планових перевірок, тим менше позапланових. Тобто логіка така: чим більше держава проводить роботи спільно з бізнесом за планом, тим менше бізнес помиляється і, як наслідок, менше скаржиться. Так працює нормальна система,

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

У нормальній країні чим більше планових перевірок, тим менше позапланових. Тобто логіка така: чим більше держава проводить роботи спільно з бізнесом за планом, тим менше бізнес помиляється і, як наслідок, менше скаржиться. Так працює нормальна система,

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119