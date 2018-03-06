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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперты видят нарушения прав человека во время столкновений под Радой

17:55, 6 марта 129 Читати новину українською

Вчера, 5 марта, Уполномоченный по правам человека совместно с правозащитными общественными организациями разработали совместное заявление, в котором они сообщили о нарушении прав человека не менее чем по 4 аспектам.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил секретарь офиса Уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко.

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Эксперт прокомментировал действия правоохранителей во время столкновений, которые произошли под Радой в субботу, 3 марта. В действиях правоохранителей защитники прав человека видят не менее 4 нарушений Конвенции ООН.

Прежде всего, это прекращение мирного собрания. Хотя у большинство людей уже сложось впечатление, что палаточный городок под Радой не было мирным собранием, однако Международный стандарт прав человека во время проведения массовых собраний говорит о том, что даже если некоторые лица ведут себя агрессивно, это не значит, что нужно полностью сворачивать такую акцию и задерживать всех 100 человек, которые являются ее участниками.

Следующее, это взаимодействие с журналистами: нанесение телесных повреждений, вмешательство в профессиональную деятельность и препятствование их деятельности. Как известно, по меньшей мере трое представителей медиа пострадали в результате столкновений под Радой,
– отметил Богдан Крикливенко.

Также важное внимание уделили обращению с людьми. Социальные сети и СМИ облетели несколько картинок, как группу людей правоохранители держат в фиксированном положении и как нескольких человек полицейские несут за руки и ноги. Все это в совокупности можно квалифицировать как унижение человеческого достоинства. Но в таком случае нужно тщательно исследовать ситуацию и как все было на самом деле.

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И последнее, это процессуальный аспект. По данным официальных источников, из более 110 задержанных лиц, правонарушителями признали 4. То есть возникает вопрос о соблюдении процессуальных прав более ста других людей, которых по непонятным причинам задержали и доставили в различные райотделы полиции.

Напомним, утром 3 марта полиция задержала более сотни жителей палаточного городка. После этого его снесли. В полиции заявили, что во время обысков городка они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова".

Теги: Новости Украины Полиция Верховная Рада ООН
Источник: 24 Канал
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