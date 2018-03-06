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Експерти вбачають у діях поліції порушення прав людини під час сутичок під Радою

17:48, 6 березня 245 Читать новость на русском

Вчора, 5 березня, Уповноважений з прав людини спільно із правозахисними громадськими організаціями напрацювали спільну заяву, в якій вони повідомили про порушення прав людини щонайменше за 4 аспектами.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив секретар офісу Уповноваженого з прав людини Богдан Крикливенко.

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Експерт прокоментував дії правоохоронців під час сутичок, які відбулися під Радою у суботу, 3 березня. У діях правоохоронців захисники прав людини вбачають щонайменше 4 порушення Конвенції ООН.

Перш за все, це припинення мирного зібрання. Хоча більшість людей вже склали собі враження, що наметове містечко під Радою не було мирним зібранням, проте Міжнародний стандарт дотримання прав людини під час проведення масових зібрань говорити про те, що навіть якщо деякі особи поводяться агресивно, це не означає, що потрібно повністю згортати таку акцію та затримувати всіх 100 осіб, які є її учасниками.

Наступне, це взаємодія із журналістами: завдання тілесних ушкоджень, втручання у професійну діяльність та перешкоджання їх діяльності. Як відомо, щонайменше троє представників медіа постраждали, внаслідок сутичок під Радою,
– наголосив Богдан Крикливенко.

Також важливу увагу приділили поводженню із людьми. Соціальні мережі та ЗМІ облетіли декілька картинок, як групу людей правоохоронці тримають у фіксованому положенні та як кількох осіб поліцейські несуть за руки та ноги. Все це в сукупності можна кваліфікувати як приниження людської гідності. Але в такому випадку потрібно ретельно дослідити ситуацію та як все було насправді.

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І останнє, це процесуальний аспект. За даними офіційних джерел, із понад 110 затриманих осіб, правопорушниками визнали аж 4. Тобто виникає питання щодо дотримання процесуальних прав інших понад сотні людей, яких із незрозумілих причин затримали та доставили до різних райвідділів поліції.

Нагадаємо, вранці 3 березня поліція затримала більше сотні мешканців наметового містечка. Після цього його знесли. У поліції заявили, що під час обшуків містечка вони виявили 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова".

Теги: Новини України Поліція Верховна Рада ООН
Джерело: 24 Канал
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