Экспорт технологий, связанных с биологическим оружием: Лондон ввел новые санкции против РФ

Правительство Великобритании объявило о введении новых санкций против России. Очередные ограничения против страны-агрессора касаются экспорта товаров и технологий нефтеперерабатывающей и авиационной отраслей, а также использования в России фунта стерлингов и банкнот ЕС.

Отдельные ограничения распространяются также и на неподконтрольные правительству Украины территории.

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Запреты на экспорт, поставку, предоставление и передачу:

товаров и технологий, связанных с внутренними репрессиями;

товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию;

товары и технологии морского судоходства;

дополнительные товары и технологии нефтепереработки;

дополнительные товары и технологии для критически важных отраслей промышленности.

Также Британия запрещает импорт, приобретение или доставку отдельных товаров, "которые приносят прибыль", происходят из России или отправляются из России.

Таким образом, другим странам будет запрещено оказывать техническую помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с импортом чугуна и стали в страну-агрессор. Правительство Великобритании также "решительно настроено" вводить дальнейшие санкции против России и будет делать это, пока она полностью не выведет свои войска с территории Украины.

Криптовалютные биржи заблокировали аккаунты россиян

Отметим, что 23 июня ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты обходивших санкции россиян. Произошло это по инициативе Государственного бюро расследований. Ранее работники ГБР установили факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, применяемых в отношении России международным сообществом.

Да, отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из России и Беларуси совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции в обход санкций.

Среди прочего, это происходило и через определенные украинские вебсайты.

Добавим, что ЕС принял шесть раундов санкций против России с начала войны в Украине. Последний пакет, направленный против российской нефти, банков и военных должностных лиц, вступил в силу в начале этого месяца.

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