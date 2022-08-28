Из украинских портов вышли еще шесть судов с зерном
Источник:Минобороны Турции в твиттере
Сегодня из украинских портов вышли еще 6 судов с украинской продовольствием, а именно с зерном.
Работа по отгрузке зерна в украинских портах продолжается. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
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Из украинских портов вышли еще 6 судов с зерном
Так, в воскресенье 28 августа, из одесского порта вышли еще 6 судов с продовольствием.
Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на утро из украинских портов вышло еще 6 судов с зерном,
– говорится в сообщении.
Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции
Президент Владимир Зеленский сообщил, что почти за месяц из трех украинских морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.
По состоянию на 26 августа 44 судна с украинской агропродукцией уже были отправлены в 15 стран мира. Есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку.
В целом Украина планирует выйти 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно.
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