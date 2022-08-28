Робота з відвантаження зерна в українських портах продовжується. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

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З українських портів вийшли ще 6 суден із зерном

Так, у неділю 28 серпня з одеського порту вийшли ще 6 суден з продовольством.

Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на ранок з українських портів вийшло ще 6 суден із зерном,

– мовиться у повідомленні.

Україна експортувала перший мільйон тонн агропродукції

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за майже місяць з трьох українських морських портів – Чорноморська, Одеси і Южного – експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Станом на 26 серпня 44 судна з українською агропродукцією вже були відправлені в 15 країн світу. Також є ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження.

Загалом Україна планує вийти 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця.

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