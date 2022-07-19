Ведет свою игру, – Фараджаллах объяснил, почему Турции выгодно давить на россию по поводу зерна

Реджеп Эрдоган должен обсудить с путиным вопрос о "зерновом коридоре". Однако Турции частично может быть выгодно давить на страну-агрессора.

На двусторонней встрече лидера Турции и российского диктатора будут несколько потенциальных тем для обсуждения. В частности, попытки договориться об экспорте зерна из Украины по Черному морю, которое заблокировала сама россия. Об этом 24 каналу сказал Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски".

Читайте Аналитик спрогнозировал, какие темы во время встречи могут обсудить Эрдоган и путин

Однако, по его словам, если проанализировать историю современной и советской россии, то они никогда не идут на переговоры, если могут победить военным путем.

Россияне всегда проявляют так называемый "жест доброй воли" или играют в дипломатию, когда их военная кампания потерпела поражение.

Он считает, что в вопросе "зернового коридора" Украина не должна никому верить. Вместо этого нужно потребовать больше противокорабельных ракет и потребовать присутствия военных кораблей НАТО в море. Это единственное, что даст реальную гарантию.

"При всем уважении, все остальное – заявления ООН, Турции, заверения лаврова – ничего не стоят", – сказал Фараджаллах.

Неудобное положение Турции

Также, как добавил журналист, у Турции сейчас одна очень неудобная позиция.

С одной стороны, страна пока не участвует в международных санкциях против россии и сохраняет нейтралитет.

С другой – они пропускают краденое зерно.

Поэтому Анкара давит на россию, чтобы максимально быстро согласилась на этот коридор, чтобы Турция не попадала под санкции. Я думаю, страна до сих пор ведет свою игру, поэтому не приглашают флоты Румынии или Болгарии, чтобы гарантировать экспорт зерна.

– подчеркнул Фараджаллах.

Иран пользуется слабой позицией россии, – Фараджаллах о визите путина

Переговоры по украинскому зерну в Турции: последние новости

Важно – сколько зерна и масла россия украла в Украине: смотрите видео