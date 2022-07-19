Ведет свою игру, – Фараджаллах объяснил, почему Турции выгодно давить на россию по поводу зерна
Реджеп Эрдоган должен обсудить с путиным вопрос о "зерновом коридоре". Однако Турции частично может быть выгодно давить на страну-агрессора.
На двусторонней встрече лидера Турции и российского диктатора будут несколько потенциальных тем для обсуждения. В частности, попытки договориться об экспорте зерна из Украины по Черному морю, которое заблокировала сама россия. Об этом 24 каналу сказал Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски".
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Однако, по его словам, если проанализировать историю современной и советской россии, то они никогда не идут на переговоры, если могут победить военным путем.
Россияне всегда проявляют так называемый "жест доброй воли" или играют в дипломатию, когда их военная кампания потерпела поражение.
Он считает, что в вопросе "зернового коридора" Украина не должна никому верить. Вместо этого нужно потребовать больше противокорабельных ракет и потребовать присутствия военных кораблей НАТО в море. Это единственное, что даст реальную гарантию.
"При всем уважении, все остальное – заявления ООН, Турции, заверения лаврова – ничего не стоят", – сказал Фараджаллах.
Неудобное положение Турции
Также, как добавил журналист, у Турции сейчас одна очень неудобная позиция.
- С одной стороны, страна пока не участвует в международных санкциях против россии и сохраняет нейтралитет.
- С другой – они пропускают краденое зерно.
Поэтому Анкара давит на россию, чтобы максимально быстро согласилась на этот коридор, чтобы Турция не попадала под санкции. Я думаю, страна до сих пор ведет свою игру, поэтому не приглашают флоты Румынии или Болгарии, чтобы гарантировать экспорт зерна.
– подчеркнул Фараджаллах.
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Переговоры по украинскому зерну в Турции: последние новости
- Как посредник в переговорах по разблокированию украинских портов для экспорта зерна Турция пытается организовать безопасные коридоры в Черном море.
- 11 июля Эрдогна пообщался на эту тему с владимиром рутиным, после чего позвонил по телефону украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
- 13 июля в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и россией по разблокированию украинских портов для экспорта зерна. Посредниками в переговорах стали ООН и Турция.
- По завершении встречи генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что появились положительные результаты.
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