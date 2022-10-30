Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 30 октября призвал обойти шантаж российских убийц.

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"Переговоры с Россией не работают. Путин срывает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и дальше ставит под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство с военным сопровождением", – написал министр.

Примите во внимание. Россия аргументирует выход из зернового соглашения "терактом", который произошел в Севастопольской бухте 29 октября. Однако взрывы раздавались вблизи Черноморского флота, ракетами атакующего гражданских.

Украина останавливает экспорт зерна

Пока невозможен экспорт продовольствия через море. Уже сегодня, 30 октября, из порта не смогло выйти судно, чтобы везти зерно в Эфиопию. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что говорится о судне Ikaria Angel. Корабль должен был транспортировать 40 тысяч тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией зернового коридора экспорт невозможен, – сообщил Кубраков.

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