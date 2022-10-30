Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 30 октября призвал обойти шантаж российских убийц.
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"Переговоры с Россией не работают. Путин срывает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и дальше ставит под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство с военным сопровождением", – написал министр.
Украина останавливает экспорт зерна
Пока невозможен экспорт продовольствия через море. Уже сегодня, 30 октября, из порта не смогло выйти судно, чтобы везти зерно в Эфиопию. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что говорится о судне Ikaria Angel. Корабль должен был транспортировать 40 тысяч тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией зернового коридора экспорт невозможен, – сообщил Кубраков.
Обратите внимание – почему Россия сорвала зерновое соглашение: смотрите видео
Выход России из зернового соглашения: последние новости
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это предполагаемыми действиями оккупантов. По его словам, враг в последние недели искусственно увеличивал время инспекции судов с зерном на Босфоре.
- Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что за предыдущие месяцы удалось вывезти более 9 миллионов кубометров украинского продовольствия. Это снизило глобальные цены на продукцию.
- Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в Черном море заблокировано 2 миллиона тонн зерна на 176 судах.
- Россия заявила, что может заменить украинское зерно своим. По мнению Кулебы, это продовольствие, которое предлагает Кремль, украдено у Украины.