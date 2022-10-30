Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 30 октября призвал обойти шантаж российских убийц.

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"Переговоры с Россией не работают. Путин срывает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и дальше ставит под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство с военным сопровождением", – написал министр.

Украина останавливает экспорт зерна

Пока невозможен экспорт продовольствия через море. Уже сегодня, 30 октября, из порта не смогло выйти судно, чтобы везти зерно в Эфиопию. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что говорится о судне Ikaria Angel. Корабль должен был транспортировать 40 тысяч тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией зернового коридора экспорт невозможен, – сообщил Кубраков.

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