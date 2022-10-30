Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс 30 жовтня закликав обійти шантаж російських вбивць.

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"Переговори з Росією не працюють. Путін зриває домовленості й шантажує всіх нас. Якщо він і надалі ставить під загрозу експорт зерна з України, вільний світ повинен об'єднатися, щоб захистити судноплавство з військовим супроводом", – написав міністр.

Зауважте. Росія аргументує вихід із зернової угоди "терактом", який стався у Севастопольській бухті 29 жовтня. Однак вибухи лунали поблизу Чорноморського флоту, який ракетами атакує цивільних.

Україна зупиняє експорт зерна

Наразі неможливий експорт продовольства через море. Вже сьогодні, 30 жовтня, з порту не змогло вийти судно, щоб везти зерно в Ефіопію. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що мовиться про судно Ikaria Angel. Корабель повинен був транспортувати 40 тисяч тонн зерна у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією зернового коридору експорт неможливий, – повідомив Кубраков.

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