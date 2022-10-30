Вкрай неспокійним виявився ранок 29 жовтня для росіян. Воно й не дивно, адже їх розбудили вибухи у Севастопольській бухті. Відразу ж з'явилися повідомлення про атаки дронами, які потім поповнили відомостями про надводні безпілотники. На них ми і зосередимо нашу увагу цього разу.

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Росіяни наполягають на атаці безпілотниками

Почнімо з заяви так званого губернатора Севастополя Михайло Развожаєва. Він побідкався, що Україна атакувала бухту не лише БпЛА, а й надводними безпілотниками. Останніх, за його словами, було 7. І всіх їх, переконує він, вдалося знищити.

А тепер спробуймо розібратися, що ж за безпілотники таки могли атакувати Севастопольську бухту. Своїми міркуваннями поділився військовий аналітик H I Sutton, який займається OSINT (розвідкою на основі відкритих джерел). Спеціалізацією H I Sutton є саме підводні судна, тож він знає, що каже.

На його думку, "поза будь-яким сумнівом", Севастопольську бухту атакували 29 жовтня тими ж безпілотниками, які виявили на пляжі міста наприкінці вересня.

***UPDATE***



Now beyond any reasonable doubt that the type of surface drones used by #Ukraine to attack Russian Navy in Sevastopol today were same as one previous found near the base. #OSINT



Reference https://t.co/vpJFzEniD6

And https://t.co/YWqnJzWTqc pic.twitter.com/bX0vZvC1Hk — H I Sutton (@CovertShores) October 29, 2022

Нагадаємо, що тоді надводному безпілотнику якось вдалося оминути патрульних військово-морських сил Росії. А виявили його поблизу основної військово-морської бази у Криму. Тоді окупанти спочатку "дослідили" дрон, а потім відтягнули його до моря, де і знищили.

Як описує експерт цей безпілотник

За словами H I Sutton, це "невеликий, але цілеспрямований" пристрій. Розміром він нагадує каяк. Працює безпілотник на одному двигуні, а також може похизуватися продуктивністю та швидкістю.

Експерт також зауважив, що поява такого дрона на пляжі Севастополя означає, що діапазон дії безпілотника достатній. За припущеннями аналітика, такі засоби створені для того, щоб іти на таран на інше судно. Після чого відбувається детонація.



Такий безпілотник переносить на собі вибухівку / Фото з телеграма Стратком ЗСУ

За словами експерта Центру оборонних стратегій Андрія Риженка, надводний безпілотник – звичайний катер. В інтерв'ю "Радіо НВ" він зазначив, що сягає у довжину він 5 – 6 метрів. Пристрій, що логічно, оснащений двигуном, системою наведення, а також бойовою частиною. Під останнім мовиться про вибухівку. Риженко зауважив, що надводний безпілотник може оснащуватися або звичайними снарядами, або авіаційними бомбами.

Відразу ж обмовимося, що надводні безпілотники – не якесь там ноу-хау. Такого роду пристрої використовували ще в часи Другої світової війни. Їх уперше взяли на озброєння італійці. Й оскільки пристрої продемонстрували свій успіх, то ними користуються й досі.

Коротко про вибухи у Севастополі 29 жовтня

Нагадаємо, що вибухи сколихнули Севастополь зранку 29 жовтня. Їх чули у районі бухти. Місцева влада практично відразу ж заговорила про атаку дронами та повідомила про буцімто роботу ППО.

В ОК "Південь" іронічно прокоментували ситуацію у Севастопольській бухті. Наталія Гуменюк зазначила, що у ній могли спостерігати тих самих бойових комарів, яких так бояться у Росії.

Згодом вона зауважила, що вибухи могли статися через саму ППО Росії. Ви ж пам'ятаєте, що вона настільки неефективна, що частенько ракети приземляються на цивільних об'єктах або просто в полі.

Ви ж пам'ятаєте, що вона настільки неефективна, що частенько ракети приземляються на цивільних об'єктах або просто в полі. Невдовзі у міноборони Росії визнали пошкодження одного з суден внаслідок ранкової атаки. Мовиться про тральника "Іван Голубець". Ба більше, вороги ще й знайшли британський слід. Адже, на думку росіян, саме ця країна очолювала операцію у бухті.

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