Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, це цілком очікуваний хід Росії. Вони вже кілька тижнів штучно почали збільшувати час інспекції суден із зерном на Босфорі.

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Найближчим часом Україна мала вивезти 2 мільйони тонн збіжжя

На думку Братчука, нічого доброго для себе Росія не зробить цим рішенням. Вона лише спричинить роздратування у світової спільноти. Зараз Україна очікує коментарів від гарантів "зернової угоди" та інших представників світової спільноти.

Такі дії Росії не лякають. Вони викликають роздратування у всієї світової спільноти. Тому для Росії, я переконаний, це рішення є поганим,

– зазначив Братчук.

Найближчим часом Україна мала вивезти приблизно 2 мільйони тонн збіжжя. Його збиралися доправити, зокрема, у В'єтнам, Бангладеш, Ємен, Алжир та низку інших держав.

Братчук нагадав, як міністр закордонних справ окупантів Сєргєй Лавров їздив в "турне" по Африці та розповідав, наскільки Росія хороша. Тепер африканці та азійці побачать, як загарбники тримають їх на голодному пайку.

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