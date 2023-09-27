Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что России плевать на зерновое соглашение и продовольственный кризис в мире. Основная цель страны-агрессоры – доминирование в регионе и уничтожение украинской государственности.

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Какие планы в России по зерновому шантажу

Как отметил Подоляк, сейчас Россия начинает "договариваться" о зерновом соглашении, чтобы достичь для себя два результата. В первую очередь они хотят избавиться от части санкций.

Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о поставках химических удобрений, возврате международных страховок и гарантий продажи товаров на рынках, где им запретили реализовывать товар. Также Россия хочет, чтобы некоторым банкам вернули доступ к глобальной финансовой системе.

Некий способ обойти легально санкции. Это очень важный момент. Мы можем попасть в ловушку. Не следует давать возможности России шантажировать и отменить некоторые санкции. Они и так пробуксовывают. Если бы Россия имела статус "страны-террориста", то сегодня они могли бы получать значительно меньше денег,

– заметил Подоляк.

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Россия пытается уничтожить Украину как конкурента на определенных рынках. К примеру, в рамках зерновой сделки удалось реализовать 18 миллионов тонн зерна, что является мощным показателем.

Россия сознательно уничтожает экспортный потенциал Украины. Это ясно видно из атак по портовой и зерновой инфраструктуре, которые в последнее время происходят чрезвычайно часто.

Россия понимает, что войну проиграет. Но он хочет уничтожить любой экспортный потенциал Украины. Они хотят уйти и оставить здесь максимально разрушенную экспортную инфраструктуру. Это тоже мотив,

– рассказал Подоляк.

Экспорт украинского зерна: коротко