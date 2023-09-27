Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Росії плювати на зернову угоду та продовольчу кризу у світі. Основна мета країни-агресорки – домінування в регіоні та знищення української державності.

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Які плани у Росії щодо зернового шантажу

Як наголосив Подоляк, зараз Росія починає "домовлятися" щодо зернової угоди, щоб досягнути для себе два результати. Насамперед вони хочуть позбутися частини санкцій.

Йдеться не лише про сільське господарство, але й про постачання хімічних добрив, повернення міжнародних страховок та гарантій продажу товарів на ринках, де їм заборонили реалізовувати товар. Також Росія хоче, щоб деяким банкам повернули доступ до глобальної фінансової системи.

Такий собі спосіб обійти легально санкції. Це дуже важливий момент. Ми можемо потрапити в пастку. Не варто давати можливості Росії шантажувати та скасувати деякі санкції. Вони й так пробуксовують. Якби Росія мала статус "країни-терориста", то сьогодні вони мали б змогу отримувати значно менше грошей,

– зауважив Подоляк.

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Також Росія намагається знищити Україну як конкурента на певних ринках. До прикладу, в рамках зернової угоди вдалося реалізувати 18 мільйонів тонн зерна, що є потужним показником.

Росія ж свідомо знищує експортний потенціал України. Це чітко видно з атак по портовій та зерновій інфраструктурі, які упродовж останнього часу відбуваються надзвичайно часто.

Росія розуміє, що війну програє. Але вона хоче знищити будь-який експортний потенціал України. Вони хочуть втекти та залишити тут максимально зруйновану експортну інфраструктуру. Це теж мотив,

– розповів Подоляк.

Експорт українського зерна: коротко