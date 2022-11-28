В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества: сколько жителей региона без света

В настоящее время во многих регионах Украины ввели аварийные отключения света. Это связано с недавними массированными атаками врага по критической инфраструктуре.

Глава областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал в эфире общенационального телемарафона о ситуации с электроснабжением в Киевской области. Об этом сообщает 24 канал.

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Без света 40% Киевской области

По его словам, по состоянию на утро 28 ноября около 40 процентов территории Киевской области без электроэнергии.

Это последствия, конечно, в первую очередь террористической атаки, произведенной российской стороной на прошлой неделе. И добавилась к этому еще и гололедица, и сложные погодные условия, которые будут также с нами в ближайшие месяцы,

– заявил он.

Кулеба также добавил, что аварийные бригады работают в усиленном режиме, а самая сложная ситуация сложилась на Фастовском электроузле, Киево-Святошинской и Васильковской территориальных общинах.

"Там работы продолжались все выходные. Люди оставались работать даже ночью, для того чтобы как можно быстрее подать электроэнергию", – отметил Кулеба.

В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение

Украинцев призывают использовать электроэнергию только для самых необходимых нужд. Также просят не включать мощные приборы, без которых можно обойтись – духовки, пылесосы, бойлеры, посудомоечные машины и другие.

В режиме аварийных отключений находится 55% абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы.



Максимальная продолжительность каждого отключения должна быть не более 5 часов. Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23 ноября – обращайтесь в ДТЭК.

Во Львовской области также ввели аварийные отключения света

В понедельник, 28 ноября, во Львовской области ввели аварийные отключения, охватывающие большинство потребителей. Отмечается, что это связано с тем, что Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности.

Графики отключений, которые были обнародованы ранее – сейчас не действуют. В то же время под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры.

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23 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет, большинство из них уничтожили силы ПВО.