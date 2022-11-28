В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества: сколько жителей региона без света
В настоящее время во многих регионах Украины ввели аварийные отключения света. Это связано с недавними массированными атаками врага по критической инфраструктуре.
Глава областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал в эфире общенационального телемарафона о ситуации с электроснабжением в Киевской области. Об этом сообщает 24 канал.
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Без света 40% Киевской области
По его словам, по состоянию на утро 28 ноября около 40 процентов территории Киевской области без электроэнергии.
Это последствия, конечно, в первую очередь террористической атаки, произведенной российской стороной на прошлой неделе. И добавилась к этому еще и гололедица, и сложные погодные условия, которые будут также с нами в ближайшие месяцы,
– заявил он.
Кулеба также добавил, что аварийные бригады работают в усиленном режиме, а самая сложная ситуация сложилась на Фастовском электроузле, Киево-Святошинской и Васильковской территориальных общинах.
"Там работы продолжались все выходные. Люди оставались работать даже ночью, для того чтобы как можно быстрее подать электроэнергию", – отметил Кулеба.
В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение
В режиме аварийных отключений находится 55% абонентов столицы. В энергосистеме продолжаются ремонтные работы.
Максимальная продолжительность каждого отключения должна быть не более 5 часов. Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23 ноября – обращайтесь в ДТЭК.
Во Львовской области также ввели аварийные отключения света
В понедельник, 28 ноября, во Львовской области ввели аварийные отключения, охватывающие большинство потребителей. Отмечается, что это связано с тем, что Украине не удалось стабилизировать ситуацию с дефицитом мощности.
Графики отключений, которые были обнародованы ранее – сейчас не действуют. В то же время под аварийные отключения попадают большинство потребителей Львовской области, кроме объектов критической инфраструктуры.
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