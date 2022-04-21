Экс-топ-менеджера российского "Новатек" нашли убитым вместе с семьей в Испании

Бывшего топ-менеджера российской компании "Новатек" Сергея Протосеню нашли мертвым вместе с женой и дочерью в Испании. Это может быть замаскированное убийство.

Протосеня ранее работал главным бухгалтером в крупнейшей частной компании по добыче газа в России "Новатек". Недавно он вместе с семьей проживал в арендованной вилле недалеко от Барселоны.

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Обстоятельства убийства

Предварительно известно, что 55-летний Протосеня якобы зарубил топором жену и свою дочь. А после этого – повесился. Оружие нашли рядом с телом россиянина.

Полиция Каталонии уже проверяет версию, не было ли это замаскированное убийство, которое совершили другие люди. Соседи россияне утверждают, что семья никогда не жаловалась на насилие. Они никогда не слышали никаких криков из их дома.

Сергей Протосеня, кроме работы главным бухгалтером, входил в состав правления компании "Новатек". Он владел около 400 миллионами долларов. В основном миллионер проживал вместе с семьей во Франции.

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