Протосеня раніше працював головним бухгалтером у найбільшій приватній компанії з видобутку газу в Росії "Новатек". Нещодавно він разом зі сім’єю проживав в орендованій віллі неподалік Барселони.

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Обставини вбивства

Попередньо відомо, що 55-річний Протосеня нібито зарубав сокирою дружину та свою дочку. А після цього – повісився. Зброю знайшли поруч з тілом росіянина.

Поліція Каталонії вже перевіряє версію, чи це не було замасковане вбивство, яке скоїли інші люди. Сусіди росіяни стверджують, що сім’я ніколи не скаржилася на насильство. Вони ніколи не чули ніяких криків з їхнього будинку.

Додамо, Сергій Протосеня, окрім роботи головним бухгалтером, входив у склад правління компанії "Новатек". Він володів близько 400 мільйонами доларів. Переважно мільйонер проживав разом з сім’єю у Франції.

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