Экстрадиция боевиков "Вагнера": Украина еще не получила согласия от Беларуси
Украина не получила от Беларуси официального согласия на экстрадицию задержанных боевиков "Вагнера". Правоохранители установили, что часть из них воевала против украинской армии на Донбассе.
Украина отправила запрос в Беларусь о выдаче арестованных боевиков. Эту тему поднимал Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, информирует 24 канал.
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Информации о том, что Беларусь уже официально согласилась отдать этих лиц Украине, у нас нет,
– подчеркнул Кулеба.
По словам министра, Беларусь предоставила Украине список всех задержанных. Наши правоохранители уже установили, кто является гражданином Украины, кто имеет украинский и российский паспорта, а кто принимал участие в российско-украинской войне на стороне оккупантов.
Что говорит Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и РФ, чтобы "разобраться с задержанными боевиками".
"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", – сказал президент Беларуси.
По словам Лукашенко, если генпрокуроры не приедут, дело будут решать без них.
Задержание боевиков "Вагнера" в Беларуси: главное
- 29 июля 32 боевиков пророссийской группировки "Вагнера" задержали возле Минска, одного поймали на юге страны.
- По словам белорусских властей, целью пребывания "вагнеровцев" в стране была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании".
- Украина намерена экстрадировать боевиков, потому что часть из них участвовала в войне на Донбассе.