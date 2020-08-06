Украина не получила от Беларуси официального согласия на экстрадицию задержанных боевиков "Вагнера". Правоохранители установили, что часть из них воевала против украинской армии на Донбассе.

Украина отправила запрос в Беларусь о выдаче арестованных боевиков. Эту тему поднимал Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, информирует 24 канал.

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Информации о том, что Беларусь уже официально согласилась отдать этих лиц Украине, у нас нет,

– подчеркнул Кулеба.

По словам министра, Беларусь предоставила Украине список всех задержанных. Наши правоохранители уже установили, кто является гражданином Украины, кто имеет украинский и российский паспорта, а кто принимал участие в российско-украинской войне на стороне оккупантов.

Что говорит Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил генпрокуроров Украины и РФ, чтобы "разобраться с задержанными боевиками".

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", – сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, если генпрокуроры не приедут, дело будут решать без них.

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