Україна не отримала від Білорусі офіційної згоди на екстрадицію затриманих бойовиків "Вагнера". Правоохоронці встановили, що частина з них воювала проти української армії на Донбасі.

Україна відправила запит до Білорусі щодо видачі арештованих бойовиків. Цю тему порушував Зеленський у телефонній розмові з Лукашенком, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, інформує 24 канал.

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Інформації про те, що Білорусь вже офіційно погодилася віддати цих осіб України, ми не маємо,

– наголосив Кулеба.

За словами міністра, Білорусь надала Україні список всіх затриманих. Наші правоохоронці вже встановили, хто є громадянином України, хто має український та російський паспорти, а хто брав участь в російсько-українській війні на боці окупантів.

Що каже Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив генпрокурорів України та РФ, аби "розібратись із затриманими бойовиками".

"Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів прийміть рішення по цих хлопцях. Як приймете втрьох, так і буде", – сказав президент Білорусі.

За словами Лукашенка, якщо генпрокурори не приїдуть, справу вирішуватимуть без них.

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