Из Германии экстрадирована экс-начальница Госгеокадастра Киевской области: в чем ее подозревают

Из Германии экстрадирована бывшая начальница ГУ Госгеокадастра в Киевской области. Она является фигуранткой дела о завладении государственными землями под столицей стоимостью почти 2 миллиарда гривен.

Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает 24 Канал. Подозреваемая находилась в международном розыске с 5 марта 2024 года.

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Что известно о деле

Экс-начальницу Госгеокадастра задержали на территории Германии в марте 2025 года, ее экстрадиции в Украину добились САП и НАБУ во взаимодействии с Офисом Генпрокурора. Передача фигурантки состоялась на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец – Корчева".

Следственный судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива и применила к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 миллионов гривен залога.

Экстрадиция, в частности, стала возможна благодаря сотрудничеству НАБУ и САП с компетентными органами Германии и Польши, а также эффективному взаимодействию с Офисом Генпрокурора как центральным органом по выдаче подозреваемых и украинским офисом Интерпола,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, бывшую начальницу ГУ Госгеокадастра в Киевской области подозревают по делу о завладении землей. Речь идет о почти 920 га в Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица" под Киевом, общей стоимостью более 1,8 миллиарда гривен.