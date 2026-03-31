Подписи пока нет, – в НАБУ говорят, что подали документы на экстрадицию Миндича
- НАБУ инициировало экстрадицию Тимура Миндича из Израиля по делу "Мидас" около двух недель назад, но Генпрокуратура еще не подписала ходатайство.
- Детективы подготовили и перевели значительный объем материалов дела на иврит, но задержка подписания может быть связана с процедурными вопросами в ОГП.
Около двух недель назад НАБУ инициировало экстрадицию Тимура Миндича из Израиля по делу "Мидас". Детективы передали соответствующие документы в Офис Генерального прокурора.
Об этом в эксклюзивном интервью каналу "Є ПИТАННЯ" сообщил главный детектив по делу "Мидас" Александр Абакумов.
Инициировало ли НАБУ экстрадицию Тимура Миндича?
Детектив НАБУ заявил, что соответствующие документы по экстрадиции Тимура Миндича из Израиля были переданы в Офис Генерального прокурора две недели назад.
По состоянию на 31 марта Генпрокуратура не подписала ходатайство. В то же время следователи НАБУ надеются на подписание документа в ближайшее время.
В то же время Абакумов объяснил, что Израиль является очень сложной страной для выполнения экстрадиции.
Для того, чтобы экстрадировать человека из Израиля – соответствующие органы должны передать фактически материалы всего уголовного производства,
– добавил детектив.
По словам Абакумова, детективы подготовили и перевели на иврит значительный объем материалов по делу "Мидас", включая доказательства, подтверждающие обоснованность подозрения Миндичу и, вероятно, Цукерману.
Детектив выразил надежду, что генпрокурор в ближайшее время подпишет соответствующее ходатайство, одновременно отметив, что его задержка может быть связана с рядом процедур в ОГП по проверке и обоснованности решения самого генерального прокурора.
Собственно, продолжительность подписания документов на экстрадицию Офисом генпрокурора зависит от объемов материалов и доступности генерального прокурора.
После подписания документов прокурором детективы НАБУ непосредственно свяжутся с израильской стороной по выполнению этого запроса,
– добавил Абакумов.
24 Канал пытается получить комментарий от пресс-службы Офиса Генерального прокурора относительно подписания документов на экстрадицию Тимура Миндича.
Что известно о побеге Тимура Миндича в Израиль?
Бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины буквально за несколько часов до того, как детективы НАБУ пришли к нему с обысками.
Впоследствии стало известно, что главный фигурант дела "Мидас" о коррупции в особо крупных размерах в энергетическом секторе Украины находится в Израиле, в Тель-Авиве.
В то же время бизнесмен заявил, что сейчас вынужденно проживает в Израиле, поскольку нет "честного расследования". Он добавил, что уже бы приехал в Украину, получил подозрение и даже сел в тюрьму, если бы был честный залог. Миндич уверен, что ему назначат необъятный размер залога.