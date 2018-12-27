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      Экстренная посадка самолета Меркель: в Германии назвали виновных

      41 Читати новину українською
      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / getty images

      Немецкая авиакомпания Lufthansa несет ответственность за экстренную посадку самолета с канцлером Ангелой Меркель.

      Об этом сообщает Spiegel.

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      В 2009 году авиаперевозчик модернизировал лайнер, после чего регулярно проводил техосмотр, но не проинформировал пилотов и компанию Airbus о новой цифровой системе связи, установленной в следующем году.

      Из-за этого, как пришли к выводу в управлении авиабезопасности бундесвера, пилоты лайнера Меркель не смогли правильно отреагировать на технический сбой, в результате чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.

      Напомним, самолет Airbus A340, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель, через 20 минут после начала полета отправил экстренный код 7600 и совершил вынужденную посадку в немецком Кельне.

      Теги: Ангела Меркель авиация
      Источник: 24 Канал
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