Экстренная посадка самолета Меркель: в Германии назвали виновных

Немецкая авиакомпания Lufthansa несет ответственность за экстренную посадку самолета с канцлером Ангелой Меркель.

Об этом сообщает Spiegel.

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В 2009 году авиаперевозчик модернизировал лайнер, после чего регулярно проводил техосмотр, но не проинформировал пилотов и компанию Airbus о новой цифровой системе связи, установленной в следующем году.

Из-за этого, как пришли к выводу в управлении авиабезопасности бундесвера, пилоты лайнера Меркель не смогли правильно отреагировать на технический сбой, в результате чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.

Напомним, самолет Airbus A340, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель, через 20 минут после начала полета отправил экстренный код 7600 и совершил вынужденную посадку в немецком Кельне.