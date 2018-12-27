Екстрена посадка літака Меркель: у Німеччині назвали винних

Німецька авіакомпанія Lufthansa несе відповідальність за екстрену посадку літака з канцлеркою Ангелою Меркель.

Про це повідомляє Spiegel.

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У 2009 році авіаперевізник модернізував лайнер, після чого регулярно проводив його техогляд, але не проінформував пілотів і компанію Airbus про нову цифрову систему зв'язку, встановленої в наступному році.

Через це, як прийшли до висновку в управлінні авіабезпеки бундесверу, пілоти лайнера Меркель не змогли правильно відреагувати на технічний збій, в результаті чого літаку довелося зробити вимушену посадку.

Нагадаємо, літак Airbus A340, на борту якого перебувала канцлерка Німеччини Ангела, через 20 хвилин після початку польоту відправив екстрений код 7600 та здійснив вимушену посадку у німецькому Кельні.