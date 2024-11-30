Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ровенской ОГА Александра Коваля. Он отметил, что в период экстренных отключений, не будут действовать графики почасовых.
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В Ровно будут введены экстренные отключения света
В Ровно и Ровенском районе 30 ноября будут введены экстренные отключения света.
Сегодня с 12:00 до 14:00 энергетики применят экстренное отключение электроснабжения,
– сообщил Коваль.
Он добавил, что это необходимо сделать для стабилизации работы энергосистемы области. Председатель ОВА отметил, что в период экстренных отключений света – почасовые графики не будут действовать.
Напомним, что в четверг, 28 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по энергоинфраструктуре Украины, в частности, под ударом оказалось Ровно. Вследствие атаки на город, 280 тысяч абонентов остались без света, обесточен был 681 населенный пункт. Также наблюдались перебои с водоснабжением.