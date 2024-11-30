Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля. Він зазначив, що в період екстрених відключень, не діятимуть графіки погодинних.

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У Рівному буде введено екстрені відключення світла

У Рівному та Рівненському районі 30 листопада буде введено екстрені відключення світла.

Сьогодні з 12:00 до 14:00 енергетики застосують екстрене відключення електропостачання,

– повідомив Коваль.

Він додав, що це необхідно зробити для стабілізації роботи енергосистеми області. Голова ОВА зазначив, що в період екстрених відключень світла – погодинні графіки не діятимуть.

Нагадаємо, що в четвер, 28 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України, зокрема, під ударом опинилося Рівне. Внаслідок атаки на місто, 280 тисяч абонентів залишилися без світла, знеструмлено було 681 населений пункт. Також спостерігалися перебої з водопостачанням.