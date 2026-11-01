В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов

В Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских атак на объекты энергосистемы. Графики ограничений пока не действуют, а энергетики восстанавливают электроснабжение.

Об этом сообщает ДТЭК.

Что известно об отключении света в Киеве?

В столице ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных обстрелов энергосистемы со стороны россиян. Об этом сообщили энергетики.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования. При этом ремонтные работы проводятся с учетом ситуации с безопасностью.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян,

– подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 31 октября враг вновь совершил атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, повредив два объекта. В результате ударов масштабные отключения электроэнергии охватили Днепр, Каменское, а также Днепровский, Каменский и Павлоградский районы.

По состоянию на вечер 31 октября удалось восстановить электроснабжение еще 20 тысяч абонентов в Днепре, однако почти 100 тысяч потребителей до сих пор оставались без электроэнергии. Более 70 аварийных бригад уже третьи сутки непрерывно работают над восстановлением электроснабжения.

В то же время постепенно возобновляет работу "Днепроводоканал", и водоснабжение жителям города, оставшимся без воды, должно быть восстановлено в ближайшее время. В связи со сложной ситуацией пункты стойкости в пострадавших районах переведены на круглосуточный режим работы.

В Днепропетровской области действуют почти 1500 таких пунктов, более 60 из них оборудованы местами для ночлега, а посетители могут зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом и согреться. Жителей области призывают экономно использовать электроэнергию, не включать одновременно несколько мощных приборов и по возможности избегать их использования в часы пиковой нагрузки.