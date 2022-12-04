Украина продолжает ликвидировать последствия террористических ударов России по энергетической инфраструктуре В то же время, чтобы полностью вернуться к нормальной жизни, нужно время. Что будет происходить в течение дня в городах Украины, читайте в материале 24 канала.

Важно Ким рассказал, что будет со светом на Николаевщине

Какая ситуация с выключением света в городах Украины

Черкасская область

В местной ОВА рассказали, что, согласно распоряжению "Укрэнерго" лимит мощности для области составляет 67%. На территории Черкасской области будет действовать желтый график отключений.

Как выключить свет

I очередь:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00–18:00

21:00-24:00

II очередь:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00–15:00

18:00–21:00

Ровенская область

В Ровенской области будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. На территории области вынуждены ввести ночные ограничения электроснабжения. Все потому, что ночные лимиты существенно меньше дневных.

Кроме того, люди предупредили, что могут применить экстренные отключения электроснабжения.

Сумская область

В Сумской области продолжат применять три очереди выключения в режиме -2/+4 часа. Людей предупредили, что возможны аварийные отключения.

Как будут выключать свет на Сумщине / Сумская ОВА

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области доведен ночной лимит – 242 МВт и дневной лимит (с 06:00 до 24:00) – 330 МВт. Свет будут выключаться в 4 очереди. Кроме того, люди предупредили, что отключение и включение света может не совпадать с графиком на 10 – 15 минут.

Львовская область

На территории Львовской области будут действовать отключения в 3 очереди.

Как на Львовщине будут выключать свет / Львовобленерго

Киев и Днепр

В Киеве и Днепре будут проходить экстренные отключения света. Прошлые графики – не действительны.

Черновцы

В Черновцах отключение света будет происходить по графику.



Как в Черновцах будут выключать свет / Черновцыоблэнерго

Хмельницкая область

На территории области будет действовать отключение света по группам.



Как на Хмельнитчине будут выключать свет / Черновцыоблэнерго

Винницкая область

В Винницкой области свет будут выключаться по группам.

I очередь:

00:00-02:00

06:00-08:00

10:00–14:00

16:00–20:00

16:00–20:00

II очередь:

02:00-04:00

08:00-10:00

12:00–16:00

18:00–22:00