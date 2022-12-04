Україна продовжує ліквідовувати наслідки терористичних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Водночас, аби повністю повернутися до нормального життя, потрібен час. Що відбуватиметься упродовж дня у містах України читайте у матеріалі 24 каналу.
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Яка ситуація з вимкненням світла у містах України
Черкащина
У місцевій ОВА розповіли, що, відповідно до розпорядження "Укренерго" ліміт потужності для області становить 67%. На території Черкащини діятиме жовтий графік відключень.
Як вимикатимуть світло
І черга:
- 03:00-06:00
- 09:00-12:00
- 15:00-18:00
- 21:00-24:00
ІІ черга:
- 00:00-03:00
- 06:00-09:00
- 12:00-15:00
- 18:00-21:00
Рівненщина
У Рівненській області діятимуть графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії. На території області змушені ввести нічні обмеження електропостачання. Усе тому, що нічні ліміти – суттєво менші за денні).
Окрім того, людей попередили, що можуть застосувати екстрені вимкнення електропостачання.
Сумська область
На Сумщині продовжать застосовувати три черги вимкнення в режимі -2/+4 години. Повідомляється, що також можливі аварійні вимкнення.
Як вимикатимуть світло на Сумщині / Сумська ОВА
Івано-Франківська область
На Івано-Франківщині доведено нічний ліміт– 242 МВт та денний ліміт (з 06:00 до 24:00) – 330 МВт. Світло вимикатимуть у 4 черги. Окрім того, людей попередили, що вимкнення та увімкнення світла може не збігатися з графіком на 10 – 15 хвилин.
Львівська область
На території Львівської області діятимуть вимкнення у 3 черги.
Як на Львівщині вимикатимуть світло / Львівобленерго
Київ та Дніпро
У Києві та Дніпрі відбуватимуться екстрені вимкнення світла. Минулі графіки не діють.
Чернівці
У Чернівцях вимкнення світла відбуватиметься за графіком.
Як у Чернівцях вимикатимуть світло / Чернівціобленерго
Хмельниччина
На території області діятиме вимкнення світла по групах.
Як на Хмельниччині вимикатимуть світло / Чернівціобленерго
Вінницька область
У Вінницькій області світло вимикатимуть по групах.
І черга:
- 00:00-02:00
- 06:00-08:00
- 10:00-14:00
- 16:00-20:00
- 16:00-20:00
ІІ черга:
- 02:00-04:00
- 08:00-10:00
- 12:00-16:00
- 18:00-22:00
ІІІ черга:
- 04:00-06:00
- 10:00-12:00
- 14:00-18:00
- 22:00-23:00