Україна продовжує ліквідовувати наслідки терористичних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Водночас, аби повністю повернутися до нормального життя, потрібен час. Що відбуватиметься упродовж дня у містах України читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Вимагатиму перегляду графіків, – Кім розповів, що буде зі світлом на Миколаївщині

Яка ситуація з вимкненням світла у містах України

Черкащина

У місцевій ОВА розповіли, що, відповідно до розпорядження "Укренерго" ліміт потужності для області становить 67%. На території Черкащини діятиме жовтий графік відключень.

Як вимикатимуть світло

І черга:

03:00-06:00

09:00-12:00

15:00-18:00

21:00-24:00

ІІ черга:

00:00-03:00

06:00-09:00

12:00-15:00

18:00-21:00

Рівненщина

У Рівненській області діятимуть графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії. На території області змушені ввести нічні обмеження електропостачання. Усе тому, що нічні ліміти – суттєво менші за денні).

Окрім того, людей попередили, що можуть застосувати екстрені вимкнення електропостачання.

Сумська область

На Сумщині продовжать застосовувати три черги вимкнення в режимі -2/+4 години. Повідомляється, що також можливі аварійні вимкнення.

Як вимикатимуть світло на Сумщині / Сумська ОВА

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині доведено нічний ліміт– 242 МВт та денний ліміт (з 06:00 до 24:00) – 330 МВт. Світло вимикатимуть у 4 черги. Окрім того, людей попередили, що вимкнення та увімкнення світла може не збігатися з графіком на 10 – 15 хвилин.

Львівська область

На території Львівської області діятимуть вимкнення у 3 черги.

Як на Львівщині вимикатимуть світло / Львівобленерго

Київ та Дніпро

У Києві та Дніпрі відбуватимуться екстрені вимкнення світла. Минулі графіки не діють.

Чернівці

У Чернівцях вимкнення світла відбуватиметься за графіком.



Як у Чернівцях вимикатимуть світло / Чернівціобленерго

Хмельниччина

На території області діятиме вимкнення світла по групах.



Як на Хмельниччині вимикатимуть світло / Чернівціобленерго

Вінницька область

У Вінницькій області світло вимикатимуть по групах.

І черга:

00:00-02:00

06:00-08:00

10:00-14:00

16:00-20:00

16:00-20:00

ІІ черга:

02:00-04:00

08:00-10:00

12:00-16:00

18:00-22:00