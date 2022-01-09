Экстрим-купание: в Днепре кот стирался в машинке пол часа и чудом выжил

Котик Броша, который живет в Днепре, очень любит спать в барабане стиральной машины. Однако никто и предположить не мог, что однажды зверьку придется стираться в ней 30 минут. К счастью, история имеет счастливый конец.

Как кота не заметили

В стиральную машинку накануне бросили собачий лежак. Он был серого цвета – такого, как и кот.

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Когда хозяева решили включить стиральную машинку – совершенно не заметили, что там был кот. Животному пришлось крутиться в барабане 30 минут. Лишь после этого владельцы услышали звуки, которые издавало животное.

При открытии машинки кот выбежал и пытался убежать. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару,

– рассказали в клинике.

Кота, к счастью, услышали / Скриншот из видео ветеринарной клиники

В каком состоянии кот

У него была низкая температура и хрипы в легких. Также животное не могло открыть глаза из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством.

Сейчас Броша чувствует себя хорошо / Скриншот из видео ветеринарной клиники

Ветеринары применили все необходимые меры, сейчас анализы кота в норме – он уже дома.

Конечно, история могла иметь значительно худший конец. К счастью, Броша сейчас чувствует себя хорошо. Он активен, бегает, прыгает и имеет отличный аппетит.

Кота постирали в стиральной машинке: смотрите видео клиники

Повний текст публікації ветеринарної клініки "На Робочій":

Екстрим-купання кота на Новий рік. Котик Броша дуже любить спати у барабані пральної машини. Там темно, затишно та тепло. Востаннє там виявилася собача лежанка, яка вимагала прання.

"Додаткові комфортні умови", – мабуть, подумав Броша і ліг спати в затишному містечку. Лежанка виявилася сірого кольору, як і сам котик. Через це господиня котика не помітила вихованця і запустила "пральню".

Кіт пробув у пральній машині приблизно 30 хвилин, перш ніж власники почули його вигуки. Уявіть шок і жах, коли розумієш, що настільки тривалий час разом з лежанкою прався і кіт.

При відкритті машинки кіт вибіг і намагався втекти. Його зловили, висушили і одразу привезли до ветеринара. На огляді у котика була низька температура, хрипи в легенях, очі не розплющувалися через порошок, а з рота сильно пахло пральним засобом.

Броші провели всю необхідну терапію. На щастя, його аналізи були в нормі і незабаром котик вирушив додому. Зараз він почувається добре: активно бігає і стрибає по дому, із задоволенням їсть. З таким випадком ми стикаємося не вперше, але Броші дуже пощастило. Не дарма у котів 9 життів.