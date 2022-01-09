Як кота не помітили

У пральну машинку напередодні кинули собачий лежак. Він був сірого кольору – такого, як і кіт Броша.

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Коли господарі вирішили включити пральну машинку – абсолютно не помітили, що там був кіт. Тваринці довелося крутитись у барабані 30 хвилин. Лише після цього власники почули звуки, які видавала тварина.

При відкритті машинки кіт вибіг і намагався втекти. Його зловили, висушили і одразу привезли до ветеринара,

– розповіли у клініці.



Кота, на щастя, почули / Скриншот з відео ветеринарної клініки

У якому стані кіт

У нього була низька температура та хрипи в легенях. Також тваринка не могла розплющити очі через порошок, а з рота сильно пахло пральним засобом.



Зараз Броша почувається добре / Скриншот з відео ветеринарної клініки

Ветеринари застосували усі необхідні заходи, зараз аналізи кота в нормі – він вже вдома.

Звісно, історія могла мати значно гірший кінець. На щастя, Броша зараз почувається добре. Він активний, бігає, стрибає і має чудовий апетит.

Кота випрали у пральній машинці: дивіться відео клініки

Повний текст публікації ветеринарної клініки "На Робочій":

Екстрим-купання кота на Новий рік. Котик Броша дуже любить спати у барабані пральної машини. Там темно, затишно та тепло. Востаннє там виявилася собача лежанка, яка вимагала прання.

"Додаткові комфортні умови", – мабуть, подумав Броша і ліг спати в затишному містечку. Лежанка виявилася сірого кольору, як і сам котик. Через це господиня котика не помітила вихованця і запустила "пральню".

Кіт пробув у пральній машині приблизно 30 хвилин, перш ніж власники почули його вигуки. Уявіть шок і жах, коли розумієш, що настільки тривалий час разом з лежанкою прався і кіт.

При відкритті машинки кіт вибіг і намагався втекти. Його зловили, висушили і одразу привезли до ветеринара. На огляді у котика була низька температура, хрипи в легенях, очі не розплющувалися через порошок, а з рота сильно пахло пральним засобом.

Броші провели всю необхідну терапію. На щастя, його аналізи були в нормі і незабаром котик вирушив додому. Зараз він почувається добре: активно бігає і стрибає по дому, із задоволенням їсть. З таким випадком ми стикаємося не вперше, але Броші дуже пощастило. Не дарма у котів 9 життів.