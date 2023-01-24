Напомним, что недавно Кабмин уволил с должности замминистра Василия Лозинского, которого задержали на большой взятке и подозревают в хищении бюджетных средств.

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Подробности ареста

24 января Высший антикоррупционный суд арестовал предпринимателя Сергея Кривого. Мужчину подозревают в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому.

Злоумышленника взяли под стражу с возможностью залога на сумму более 100 миллионов гривен. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

Ходатайство относительно Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят его заключить под стражу.

Что этому предшествовало

По информации следствия, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 миллиарда гривен на закупку оборудования и техники для обеспечения населения альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период.

Известно, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого они вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости – почти на 280 миллионов гривен.

Соответствующие договоры заключались уже с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности, которые и передавали взятки госслужащим как "вознаграждение". Также задержан один из участников организации, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.

Следует добавить, если вину Василия Лозинского докажут, ему грозит заключение сроком от 5 до 10 лет, лишение права занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года, а также конфискация имущества.