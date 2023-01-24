Нагадаємо, що нещодавно Кабмін звільнив з посади заступника міністра Василя Лозинського, якого затримали на великому хабарі й підозрюють у розкраданні бюджетних коштів.

До теми Хабар у 400 тисяч доларів: у НАБУ офіційно підтвердили затримання Лозинського й озвучили деталі

Подробиці арешту

24 січня Вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого. Чоловіка підозрюють в організації передачі 400 тисяч доларів неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському.

Зловмисника взяли під варту з можливістю застави на суму у понад 100 мільйонів гривень. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

Клопотання стосовно Лозинського ще слухається в антикорупційному суді. НАБУ і САП просять його взяти під варту.

Що цьому передувало

За інформацією слідства, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 мільярда гривень на закупівлю обладнання і техніки для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період.

Відомо, що низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Для цього вони вступили у змову з групою посередників та забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю – на майже 280 мільйонів гривень.

Відповідні договори укладали вже з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності, які і передавали хабарі держслужбовцям як "винагороду". Також затримали одного з учасників організації, який намагався перетнути державний кордон та виїхати з України.

Варто додати, якщо провину Василя Лозинського доведуть, йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років, позбавлення права обіймати окремі посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки, а також конфіскація майна.