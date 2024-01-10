По всему Эквадору ввели чрезвычайное положение из-за беглого заключенного: что стало главной причиной

С камеры жесточайшей тюрьмы в Эквадоре исчез лидер преступной группировки. Поэтому в стране объявили чрезвычайное положение аж на два месяца.

Бегство лидера преступной группировки, подозреваемой в убийстве кандидата в президенты страны, всколыхнуло всю страну. Из-за бегства преступника президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение на 60 дней.

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Почему в Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за заключенного беглеца

Адольфо Массияс Уильямар по кличке Фито почти 12 лет сидел в тюрьме и при этом все равно возглавлял могущественную мафиозную группировку "Лос Чонерос". Камера Фито расположена в части тюрьмы города Гуаякиль, которую должны были бы охранять особенно тщательно.

По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны. Редактор BBC в Латинской Америке Ванесса Бушшлютер объяснила дело в том, что "Лос Чонерос" фактически контролируют большую часть региональной тюрьмы в Гуаякиле, где сидел Фито.

Региональная тюрьма (La Regional) – часть тюремного комплекса, включающая 5 исправительных заведений. Там отбывают срок более 12 тысяч заключенных.

Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям. Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране.

– сказал Нобоа.

Мафиози может скрываться в самой тюрьме

Эквадорская полиция рассказала, что отсутствие Фито в камере заметили в воскресенье. Его искали по всему строго охраняемому крылу тюрьмы, но не нашли.

Полиция не может ответить на вопрос, когда он исчез с камеры. Также до сих пор непонятно, покинул ли он границы большого тюремного комплекса или скрывается внутри.