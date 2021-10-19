Инцидент произошел 18 октября на реке Гуаяс, что в городе Гуаякиль. Видео аварии обнародовали в сети очевидцы. По их словам, судно пыталось остановиться, но не удалось этого сделать из-за сильного течения.

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Парусник врезался в мост

Учебный парусный корабль Военно-морских сил Бразилии Cisne Branco столкнулся с разводным пешеходным мостом. На помощь отправился эквадорский буксир, но во время спасательной операции он затонул.

В результате инцидента никто не пострадал, в то же время все члены экипажа самостоятельно покинули борт. Сейчас идет расследование причин аварии.

Обратите внимание! Судно бразильских ВМС транспортируют в местную гавань, где его ждет ремонт и проверка исправности.

В Эквадоре парусник врезался в мост: смотрите видео

Буксир, отправившийся на помощь паруснику, затонул: смотрите видео