Інцидент стався 18 жовтня на річці Гуаяс, що у місті Гуаякіль. Відео аварії оприлюднили у мережі очевидці. За їхніми словами, судно намагалося зупинитися, але не вдалося цього зробити через сильну течію.

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Вітрильник врізався у міст

Навчальний вітрильний корабель військово-морських сил Бразилії Cisne Branco зіткнувся з розвідним пішохідним мостом. На допомогу відправився еквадорський буксир, але під час рятувальної операції він затонув.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, водночас усі члени екіпажу самостійно покинули борт. Наразі триває розслідування причин аварії.

Зверніть увагу! Судно бразильських ВМС транспортують у місцеву гавань, де його чекає ремонт і перевірка справності.

В Еквадорі вітрильник врізався у міст: дивіться відео

Буксир, який відправився на порятунок вітрильнику, затонув: дивіться відео