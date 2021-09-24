Трагедия на Эльбрусе: во время восхождения группы погибли 5 альпинистов
Источник:Интерфакс
На горе Эльбрус, что в России, в ночь на 24 сентября на высоте 5,4 тысячи метров застряла группа туристов. Из-за ухудшения погодных условий пятеро из них погибли.
В ходе поисково-спасательной операции чрезвычайникам удалось спасти 14 альпинистов, которых на ратраках эвакуировали на поляну Азау и передали медикам.
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По предварительным данным, в группе альпинистов, которая застряла на Эльбрусе, находились люди из более 10 регионов России. Все старше 30 лет, большинство – без опыта.
Пять человек погибли
В российском МЧС сообщили, что пятеро путешественников погибли:
- Макарова Анна, 1985 года рождения (Якутск)
- Борисов Вячеслав, 1982 года рождения (Тюмень)
- Нестерова Елена, 1989 года рождения (Санкт-Петербург)
- Жигулина Анастасия, 1981 года рождения (Тольятти)
- Гальчук Ирина, 1989 года рождения (Екатеринбург).
В каком состоянии пострадавшие
У многих спасенных обнаружили сильное обморожение и переломы. Состояние эвакуированных оценивают как "относительно удовлетворительное", средней степени тяжести.
На Эльбрусе застряла группа из 20 альпинистов / Фото Mash