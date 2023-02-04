Реакция на расследование: компания "Эльдорадо" отрицает свои связи с Россией

OSINT-сообщество Molfar провело расследование деятельности группы ELDORADO/"Эльдорадо" в Украине и опубликовало материал с приведением фактов сотрудничества с Россией. Однако компания все отрицает и считает это расследование заказным.

Компания "Эльдорадо" в своей реакции на расследование OSINT-сообщества Molfar заявила, что опубликованная накануне информация недостоверна, сообщает 24 Канал.

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Что говорят в компании

В компании "Эльдорадо" опираются на то, что сейчас в Украине действует полный запрет на импорт продукции из России. Сети бытовой техники в Украине закупают товар у официальных импортеров: либо торговых домов вендоров, зарегистрированных в Украине, либо официальных дистрибьюторов.

"Эльдорадо" говорят, что их торговые компании ООО "Диеса", ООО "Технополис-1" и ООО "Технополис 15" осуществляют оптовую и розничную торговлю, сеть насчитывает 94 магазина, в которых по состоянию на январь 2023 работает более 3 200 работников и ни одного не сократили в прошлом году. Кроме того, 3 торговые компании уплатили более 284 миллионов гривен налогов связанных с зарплатами.

Также в компании разъяснили поставки товаров торговой марки Elenberg. В "Эльдорадо" говорят, что закупают товары у непосредственных производителей, расположенных в Китае. Снабжение продукции в основном осуществляют морскими путями и в прошлом году была пробная поставка поездом, маршрут которого был через Россию.

Да, его маршрут пролегал через территории России, однако никакого оформления товара в России или из России ни нами, ни по нашему поручению не осуществлялось. Более того, во время войны, несмотря на трудности с полной перестройкой логистических путей через Европу, контракты продолжают выполняться, в том числе благодаря доверию между партнерами, которое сложилось во время многолетнего сотрудничества,

– заявили в компании.

Поэтому в "Эльдорадо" называют клеветой информацию о закупке российского товара и уплате налогов в бюджет России.

В опубликованном расследовании OSINT-сообщество Molfar заявило о закупке компанией "Эльдорадо" товаров в России, из-за чего бюджет страны-агрессорки мог получить почти 2,5 миллиона долларов налогов.