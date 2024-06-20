Бронирование от мобилизации в Дие будет происходить в течение часа, – Минцифры

В Украине уже вскоре планируют запустить процесс бронирования военнообязанных через портал Дия. Ожидается, что это будет занимать около часа.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач.

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Бронирование за час

Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику – забронирован он или нет,

– указала Ткач.

Работники будут иметь доступ к информации о бронировании через приложение Резерв+ в своем военно-учетном документе. Кроме того, они будут иметь возможность получить бумажную копию.

Забронировать смогут работников предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны. Получить "бронь" можно, если:

работник работает в указанных категориях компаний;

есть в перечне реестра военнообязанных;

имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.

Напомним, что 7 июня Кабинет Министров поддержал постановление о цифровизации бронирования военнообязанных через портал Дия. Сообщалось, что это решение имеет целью устранить человеческий фактор и ускорить процесс до часа. Решение по бронированию будет принимать не человек, а несколько автоматических проверок в реестрах.

Михаил Федоров отметил, что ориентировочно услугу запустят в начале июля и добавил, что вскоре будут проводить бета-тест услуги.