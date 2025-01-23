Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Екатерину Черногоренко.

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В Резерв+ тестируют формирование электронных направлений на ВВК

Черногоренко сообщила, что с 23 января в приложении Резерв+ начали бета-тестирование электронных направлений на ВВК в Резерв+. Заместитель министра обороны добавила, что перед запуском удобной услуги будут сразу собирать отзывы пользователей, чтобы сразу улучшить функционал.

С запуском онлайн-функции больше не нужно будет идти в ТЦК и стоять в длинных очередях за одним бумажным направлением.

Достаточно лишь отправить запрос в приложении. Далее руководитель ТЦК подтвердит запрос. И вы получите уведомление со всей необходимой информацией: номер направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК,

– сообщила Черногоренко.

В Минобороны добавили, что в первую очередь направления смогут сгенерировать граждане, как сами желают пройти ВВК. Впоследствии эта возможность появится и для людей, которые получили бумажную повестку на прохождение ВВК.

"Такими сервисами мы строим новую философию отношения государства к гражданину. Эта философия уважает время, усилия и достоинство каждого. Электронное направление на ВВК – первый шаг в масштабной реформе, которая создаст новый, прозрачный и удобный подход для военнообязанных", – добавила Черногоренко.

Обратите внимание! Если вы хотите присоединиться к тестированию и ускорить запуск сервиса с электронными направлениями на ВЛК, заполняйте форму по ссылке.

К слову, заместитель директора развития электронных услуг Минцифры Валерия Коваль сообщила, что человека, у которого есть бронирование, должны подать на новое. Это можно сделать через Дию.