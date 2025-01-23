Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

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У Резерв+ тестують формування електронних направлень на ВЛК

Черногоренко повідомила, що з 23 січня у застосунку Резерв+ почали бета-тестування електронних направлень на ВЛК у Резерв+. Заступниця міністра оборони додала, що перед запуском зручної послуги будуть відразу збирати відгуки користувачів, щоб відразу покращити функціонал.

Із запуском онлайн-функції більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням​.

Достатньо лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит. І ви отримаєте сповіщення з всією необхідною інформацією: номер направлення, адресу медзакладу, підпис керівника ТЦК,

– повідомила Черногоренко.