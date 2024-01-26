Будут ли в электронном кабинете военнообязанного повестки: нардеп объяснил

В Украине появится электронный кабинет для военнообязанных. Однако повесток в нем не будет.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он добавил, что электронный кабинет создан для верификации данных, передает 24 Канал.

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Как будет работать электронный кабинет

Чернев объяснил, что электронный кабинет должен быть верифицирован через электронную подпись или другие возможности, чтобы ТЦК мог установить данные о лице. В кабинете будут только актуализировать данные, об электронных повестках пока не говорится.

То есть это означает, что каждый военнообязанный должен актуализировать свои данные. Прописка, где он там работает, то есть основные данные, которые есть. Для того, чтобы не ходить каждый раз в военкомат, предлагается сделать такой электронный кабинет военнообязанного. Но электронный кабинет, который будет верифицирован, что это именно этот человек, то есть через электронную подпись или через другие электронные возможности. Чтобы точно знать, что ТЦК имеет дело с конкретным человеком,

– объяснил Черник.

Он добавил, что пока в ВР не внесли новый законопроект о мобилизации. Однако, ожидается, что в нем не будет пунктов об электронных повестках.

Какие данные будут в электронном кабинете

Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко рассказал, что электронный кабинет существенно упростит некоторые процессы по передаче и обновлению информации. Так, в кабинет будут подтягиваться данные из всех баз – налоговой службы, пограничной и тому подобное. Военнообязанный сможет также самостоятельно обновить данные, если какая-то информация будет неактуальной.

"К примеру, внести данные об изменении места жительства. ТЦК будет видеть, в каком вообще состоянии человек. Можно ли его призывать, или нет", – сказал Костенко.

Несмотря на это, возможность прийти в военкомат и лично обновить данные будет оставаться.