В Украине заработал электронный кабинет ВВК: как он работает
- В Украине заработал электронный кабинет военно-врачебной комиссии, что позволяет оформлять выводы ВКК в цифровом формате и избегать посещения ТЦК.
- Новая система автоматически передает данные в государственный реестр "Оберіг" и обеспечивает доступность через платформу "Резерв+", уменьшая коррупционные риски и повышая удобство для военнообязанных.
- Более 12 тысяч членов ВЛК зарегистрировались в системе, выполнив более 100 тысяч операций, что подтверждает ее готовность к масштабированию.
С 1 апреля в Украине заработал электронный кабинет военно-врачебной комиссии. Теперь выводы ВКК оформляют в цифровом формате.
Это позволит гражданам не ходить в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.
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Как работает электронный кабинет ВВК
По словам Черногоренко, новая система позволит избежать личного посещения ТЦК – данные автоматически будут передаваться в государственный реестр "Оберіг" и будут доступны через платформу "Резерв+".
В новой системе зарегистрировалось более 12 тысяч членов ВЛК. За месяц они выполнили более 100 тысяч различных операций в новых электронных кабинетах ВЛК. Это доказывает, что система работает и готова к масштабированию,
– написала она.
Черногоренко отметила, что во время работы с данными врачи не будут видеть личную информацию пациента, что значительно уменьшает коррупционные риски. По ее словам, это также повышает удобство для военнообязанных.
Напомним, Минобороны тестирует новые отсрочки в Резерв+. К услугам добавили возможность получения отсрочки по разным основаниям, отображение данных об инвалидности и причины нарушения воинского учета.